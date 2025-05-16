Ukrayna Savunma Bakanı Umerov, Rusya ve Ukrayna arasında esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov’un açıklamasına göre, her iki taraf da biner askerin serbest bırakılması konusunda uzlaştı. Rus heyeti de esir takası anlaşmasını doğrularken, bu takasın savaşın başlangıcından bu yana gerçekleştirilecek en büyük esir değişimi olacağı belirtiliyor.

Umerov, İstanbul’da gerçekleştirilen görüşmelerde tarafların ateşkes konusunu da ele aldığını ifade etti. Ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki olası temasların da görüşüldüğünü aktardı.

"Bir sonraki aşamayı bildireceğiz"

Umerov, farklı modaliteler üzerinde de çalıştıklarını aktararak "Meslektaşlarımız temas halinde ve tüm belgeleri değiş tokuş edeceğiz. Şimdi esir takası yapmaya ihtiyacımız var. Yakında bir sonraki aşamanın ne olduğunu size bildireceğiz" şeklinde konuştu.

Rus heyet açıkladı: Müzakerelerden memnunuz

İstanbul barış görüşmelerinin ardından konuşan Rus heyetinin başkanı Medinskiy, "Müzakerelerde elde ettiğimiz sonuçlardan genel olarak memnunuz ve temasları sürdürmeye hazırız" açıklamasında bulundu.

Dolmabahçe'deki zirvede ne oldu?

İstanbul’da Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde yapılan barış müzakerelerinde Türkiye, Rusya ve Ukrayna heyetleri bir araya geldi. Yaklaşık iki saat süren toplantının ardından, tarafların esir takası ve ateşkes gibi önemli konuları ele aldığı belirtildi.