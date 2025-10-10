Son dakika...Nobel Barış Ödülü'nü kim aldı? Nobel Barış Ödülü'nün sahibi kim oldu?

Son dakika gelişmesi... Norveç Nobel Komitesi, 2025 Nobel Barış Ödülü’nü Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado’ya verdi.

Komite, Machado’nun Venezuela halkının demokratik haklarını savunma konusundaki kararlılığı ve ülkenin diktatörlükten demokrasiye adil, barışçıl bir geçiş süreci yaşaması için gösterdiği “yorulmak bilmez çabaları” nedeniyle ödüle layık görüldüğünü bildirdi.

“İlham verici bir örnek”

Maria Corina Machado, uzun yıllardır Nicolas Maduro yönetimine karşı demokrasi ve insan hakları mücadelesiyle tanınıyor. Nobel Komitesi, Machado’nun çalışmalarının yalnızca Venezuela için değil, baskıcı rejimler altında özgürlük arayışında olan tüm toplumlar için “ilham verici bir örnek” oluşturduğunu vurguladı.

Trump ödülü istiyordu

Bu yıl ödül etrafındaki en büyük tartışma ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisini “Dünyada savaşları bitiren lider” olarak öne sürmesi oldu. ABD Başkanı Trump, "Zaten bana vermezler, en hak etmeyen kişiye ödül verilir" ifadelerini kullanmıştı.

Geçen yıl Nihon Hidankyo almıştı

Geçen yıl nükleer silah tartışmalarının artmasıyla birlikte Nobel Komitesi, Barış Ödülü'nü Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombalarından sağ çıkmış Japonların oluşturduğu Nihon Hidankyo'ya vermişti.

Bu arada 2009'da Barış Ödülü'nü eski ABD Başkanı Barack Obama almıştı.

Ayrıntılar geliyor..