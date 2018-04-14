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Suriye: Füzelerin üçte biri imha edildi

Suriyeli bir yetkilinin Reuters'a yaptığı açıklamada, saldırıda atılan füzelerin üçte birinin imha edildiği ifade edildi.

Suriye: Füzelerin üçte biri imha edildi
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ABD'nin İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'ye operasyon düzenlemesinin ardından Şam'dan ilk açıklama geldi.

Reuters'a konuşan Suriyeli yetkili, füze saldırısı öncesi tüm askeri üslerin boşaltıldığını atılan 30 füzenin üçte biri imha edildiğini söyledi.

Öte yandan Suriye Devlet televizyonu, ülke hava savunma sisteminin, Şam’ın banliyösündeki El Kişvah’ta 13 füzeyi vurduğunu öne sürdü.

Açıklamalarda maddi hasar meydana geldiği dile getirildi.

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