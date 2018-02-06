Suriye ordusu, İdlib'de uçaksavar füzeleri konuşlandırdı
Suriye ordusu, Halep ve İdlib'de yeni hava savunma unsurları ve uçaksavar füzeleri konuşlandırdı.
Suriye ordusunun, Halep ve İdlib bölgelerinde yeni hava savunma unsurları ve uçaksavar füzeleri konuşlandırdığı bildirildi.
Reuters'a açıklama yapan Suriyeli bir komutan, bu adımı "herkese verilen bir mesaj" olarak niteleyerek "Hava savunması Suriye'nin kuzeyindeki hava sahasını kapsıyor" dedi.
Türkiye'nin Afrin operasyonu öncesinde, Suriye hükümeti Suriye hava sahasına giren Türk savaş uçaklarını vurmakla tehdit etmişti.
İran milisler tarafından desteklenen Suriye hükümet güçleri, muhaliflerin kontrolünde bulunan İdlib vilayetine yönelik operasyonunu sürdürüyorlar. Afrin'in batı sınırında bulunan İdlib, Suriye'de hâlâ isyancıların kontrolünde bulunan en büyük bölge.
Suriye rejim güçlerinin İdlib'e ilerleyişi sürüyor
Kaynak: Reuters