Suriye rejim güçlerinin İdlib'e ilerleyişi sürüyor

01 Şubat 2018

Suriye'de Beşar Esad rejimi ve İran destekli yabancı gruplar, Rusya'nın hava desteğiyle İdlib gerginliği azaltma bölgesi sınırları içinde muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki yerleşim yerlerini ele geçirmeyi sürdürüyor.

Esad rejimi ve İran destekli yabancı gruplar, İdlib'teki stratejik Ebu Zuhur askeri havaalanının ele geçirilmesinin ardından İdlib'e yöneldi.

Esad rejimi ve destekçileri son günlerde, İdlib'in güney ve güneybatısındaki Berağisi, Cdeyde, Tel Klebe,Cebel et Tavil, Mseade, Tavil el Halib, Salahiye ve el Hıffe köylerini ele geçirdi. Böylece rejim güçleri İdlib'in Serakib ilçesine 14 kilometre, merkezine de 30 kilometre yaklaşmış oldu.

Bölgedeki muhaliflere göre, rejim güçlerin ilk hedefi, İdlib'in Serakip ilçesi ardından da İdlib merkezi.

211 kişi hayatını kaybetti

Öte yandan Suriye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri, Beşar Esad rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib ilindeki sivil yerleşimlere geçen ay düzenlediği hava ve kara saldırılarda 211 sivilin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Suriye'nin kuzeyinde ve Türkiye sınırındaki İdlib, 4-5 Mayıs 2017 tarihli Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti. Askeri muhalif ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki bölge, halen Esed rejimi ve zaman zaman Rusya’nın saldırılarına maruz kalıyor.

Suriye ordusu, İdlib'de stratejik üssü ele geçirdi

Kaynak: AA