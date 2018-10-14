Suriye'den, 'ABD kimyasal silah kullandı' iddiası

14 Ekim 2018

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan, BM Genel Sekreterine ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Başkanına iki mektup gönderildi.

Bakanlık mektupta, ABD önderliğindeki koalisyonun Deyr ez Zor şehrinin Hacin ilçesindeki sivillere yönelik, uluslararası yasaklı olan beyaz fosfor bombası kullandığını iddia etti. Mektupta, ABD liderliğindeki koalisyonun 13 ve 14 Ekim'de Hacin'deki masum sivillerin hedef aldığını ve birçok sivilin hayatını kaybettiği iddia edildi.

“Siviller hedef alındı” iddiası

Mektupta, “Suriye halkına karşı uluslararası düzeyde yasaklanmış silahların kullanılması, uluslararası hukukun, uluslararası insancıl hukukun ve insan haklarının kurallarını açık bir şekilde ihlal eden bu koalisyonun sistematik ve kasıtlı bir tavrı haline geldi” sivillerin kasıtlı olarak hedefe alındığının altı çizildi. Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler'i uluslararası barış ve güvenliğin korunmasında sorumluluklarını yerine getirmeye çağırarak, ABD'nin Suriye topraklarında yasadışı bir şekilde bulunduğunu da ekledi. Bakanlık, Suriye'nin 6 ve 17 Ağustos 2017 tarihinde gönderdiği mektuplar dahil olmak üzere BM Güvenlik Konseyine birçok kez ABD'nin beyaz fosfor kullandığını iddia etmişti.

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Kaynak: İHA