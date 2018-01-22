Suriyeli askeri muhaliflerden Zeytin Dalı Harekatı'na destek
Suriye askeri muhalefet heyetinden TSK ve ÖSO'nun Afrin'de terör örgütü PYD/PKK'ya karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na destek geldi.
Suriyeli askeri muhalifler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na sahada katıldıklarını ve destek verdiklerini açıkladı.
Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Suriyeli muhalifler adına toplantılara katılan heyetten yapılan yazılı açıklamada, "Suriye topraklarını, terör örgütü PYD ve YPG milislerinden kurtarmak için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nı destekliyoruz. Sahada harekata katılıyoruz" denildi.
Açıklamada, harekatın ana hedefinin terör örgütü PYD/PKK tarafından göç ettirilen yüz binlerce sivilin evlerine yeniden dönmesini sağlamak ve bölge halkını örgütün zulmünden kurtarmak olduğu belirtildi.
Suriye halkının, bölücü terör örgütü PYD/PKK'ya karşı durmaya davet edildiği açıklamada, örgütün Kürt halkını temsil etmediğinin altı çizildi.
Açıklamada, Suriye halkına sağladığı destek ve ülkenin toprak bütünlüğüne verdiği önemden dolayı Türkiye'ye teşekkür edildi.
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Kaynak: AA