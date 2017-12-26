Suriyeli muhaliflerden Ulusal Diyalog Kongresi'ne ret

26 Aralık 2017

Suriye'de aralarında bazı askeri örgütlerin de bulunduğu yaklaşık 40 grup, Soçi'de düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılmayı reddetti. Yapılan ortak açıklamada, Rusya'nın Birleşmiş Milletler öncülüğünde yürütülen Cenevre barış sürecini bypass etmeye çalıştığı ve Moskova'nın Suriye hükümetine siyasi bir anlaşmaya varma konusunda yeterince baskı yapmadığı belirtildi.

Rusya'yı Suriye'de savaş suçları işlemekle suçlayan grupların açıklamasında, "Rusya, Suriyelilerin acısını hafifletmek için atılan adımlara hiçbir katkıda bulunmadı ve gerçek bir çözüme yönelik her yolun garantörü olduğunu iddia eden rejime baskı uygulamadı" denildi.

Rusya, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi için Türkiye ve İran'dan da destek almıştı.

Rusya'dan BM'ye çağrı

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Soçi’de düzenlenmesi planlanan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nin Birleşmiş Milletler (BM) himayesi altında gerçekleşmesi gerektiğini belirtti.

Rus haber ajansı RIA Novosti’ye konuşan Bogdanov, Suriye krizinin çözümüne yönelik atılan tüm adımların, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı doğrultusunda atıldığını söyledi.

Suriye Ulusal Diyalog Kongresi, yaklaşık 1700 kişinin katılımıyla 29-30 Ocak'ta Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenecek.

Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin tarihi belli oldu

Kaynak: Reuters