Suudi Arabistan'dan savunmaya 56 milyar dolar

21 Aralık 2017

Suudi Arabistan'ın 2018 için açıkladığı 261 milyar dolarlık tarihinin en büyük bütçesinin 56 milyar dolarlık bölümünü savunma harcamalarının oluşturduğu bildirildi.

Bloomberg News'in haberine göre, Suudi Arabistan 2018 bütçesinde savunma harcamalarını önemli ölçüde artırdı. Bu durumun, özellikle Yemen'de devam eden ve Suudi Arabistan öncülüğündeki asker koalisyonun da operasyon düzenlediği savaştan kaynaklandığı belirtiliyor.

Yemen'deki Husiler, önceki gün Suudi Arabistan Kralı Salman'ın Riyad'daki rezidansına balistik füze fırlatmış, füze havada imha edilmişti.

Suudi Arabistan bütçesinde eğitim yaklaşık 50 milyar dolarla ikinci sırada, sağlık 35 milyar dolarla üçüncü sırada yer alıyor.

Suudi Arabistan tarihinin en büyük bütçesi açıklandı