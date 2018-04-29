Suudi Aramco'da kadın yönetici devrimi

29 Nisan 2018

Suudi Arabistan enerji şirketi Suudi Aramco'da yönetim kuruluna ilk defa bir kadın atandı.

Halka arz hazırlığı yapan dünyanın en büyük enerji şirketi olan Aramco'nun yeni yönetim kurulu üyeleri belirlendi.

Maliye Bakanı Muhammed el Cadan ile Ekonomi ve Planlama Bakanı Muhamed el Tuvaijri, yönetim kurulunun yeni üyeleri oldu. 2008-2012 yılları arasında ABD petrol rafinerisi Sunoco'nun başkan ve CEO'su olarak görev yapan Laverty Elsenhans da, Aramco'nun ilk kadın yöneticisi olarak atandı.

2008'de Forbes'un "dünyanın en güçlü kadınları" listesinde yer alan Elsenhans, 28 yıl boyunca Royal Dutch Shell'de yöneticilik görevi yürütmüştü.

Bu atama, sadece Suudi Arabistan için değil kadın yönetici sayısının az olduğu petrol endüstrisi açısından da önemli bir adım olarak niteleniyor.

Halka arz hazırlığı

Yönetim kuruluna atanan diğer isimler arasında, Chevron Phillips'in eski CEO'su Peter Cella ile DowDuPont Direktörü Andrew Liveris de yer alıyor.

Hisselerinin yüzde 5'ini halka arz edecek Aramco'nun uluslararası piyasada deneyimli isimleri görevlendirmek amacıyla yönetim kuruluna yeni isimler atadığı kaydedildi. Aramco'nun adımı, dünyanın en büyük halka arzı olarak tarihe geçecek.

Saudi Aramco, dünyanın en kârlı şirketi

Kaynak: Reuters