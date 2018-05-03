Tesla'da tarihinin en büyük zararı
Son dönemde hisseleri hızla düşen Tesla, yılın ilk çeyreğinde 710 milyon dolar zarar ettiğini açıkladı. Bu şirketin bugüne kadarki en büyük zararı.
Elektrikli araba üreticisi Tesla, yılın ilk çeyreğinde 710 milyon dolar zarar ettiğini açıkladı.
Fortune'un haberine göre, Model 3 aracının üretimine ara veren ve hisseleri son dönemde hızla düşen Tesla'nın zararı, beklentilerin ötesine geçti. Açıklama sonrasında Tesla hisseleri yüzde 6 değer kaybetti. Bu, şirketin tarihinde çeyrek dönemde yaşadığı en büyük zarar oldu.
Öte yandan şirketin aynı dönemdeki geliri bir önceki çeyreğe göre yüzde 6 artarak 3,4 milyar dolar oldu.
Şirketin hissedarlara gönderdiği mektupta, zarara rağmen 2018'in iyi bir yıl olacağı ve Model 3 üretiminde önemli bir aşama kaydediği ifade edildi.
Tesla'nın CEO'su Elon Musk, bu yılın ikinci çeyreğinin sonuna dek haftada 5 bin araç üretmeyi planladıklarını söylemişti, ancak şirketin hedefin çok gerisinde kalması hissedarlar arasında endişe yaratmıştı.
Tesla, Model 3 üretimine ara verdi