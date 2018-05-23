Trump, AB'den ithalatı kısmak istiyor

23 Mayıs 2018

ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasında sürdürülen görüşmelere yakın kaynakların WSJ'ye verdikleri bilgilere göre, ABD Başkanı Donald Trump, görüşmelerde AB'nin ABD'ye çelik ve alüminyum ithalatının yüzde 10 civarında azaltılması için baskı yapıyor.

Bu, AB'nin ABD'nin çelik ve alüminyum gümrük tarifelerinden kalıcı muafiyet için ortaya koyduğu tavizlerin Beyaz Saray'ın taleplerini karşılamakta yeterli olmadığı anlamına geliyor.

AB hükümetlerinin ABD ile ticari ilişkileri görüştükleri toplantı sonrasında konuşan Polonya Teknoloji Bakanı Jadwiga Emilewicz, Washington'un Brüksel'e AB'nin ABD'ye çelik ve alüminyum ihracatı için 2017 yılındaki ihracat miktarının yüzde 90'ı seviyesinde sabit bir kota önerdiğini vurguladı.

AB yetkilileri de kota uygulamasının ABD'li müzakerecilerin ifade ettikleri fikirlerden biri olduğunu, ancak kotaların büyüklüğü ve detaylarının henüz netleşmediğini ifade ettiler. ABD'nin yeni gümrük tarifeleri için AB'ye tanıdığı geçici muafiyet 1 Haziran'da sona erecek.

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