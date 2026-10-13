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Trump: Çin ve Rusya’nın İran’a yardım ettiğini düşünmüyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ve Rusya’nın İran’a yardım ettiğine yönelik iddialara katılmadığını belirterek, olası desteğin çok düşük seviyede olabileceğini söyledi. Trump, iki ülkenin “kaybedecek çok şeyi olduğunu” ifade etti.

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Trump: Çin ve Rusya’nın İran’a yardım ettiğini düşünmüyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ve Rusya'nın İran'a yardım ettiklerini düşünmediğini bildirdi.

Trump, sosyal medya hesabından Çin ve Rusya'ya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Aşırı solcu" olarak tanımladığı kişilerin, Çin ve Rusya'nın İran'a yardım ettiğine dair çok sayıda yorumunu gördüğünü belirten Trump, "Eğer öyleyse, bu çok düşük bir seviyededir ancak (yardım ettiklerini) düşünmüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Çin ve Rusya'ya atıfta bulunarak, "Kaybedecek çok şeyleri var ve biz bunu anlarız, hem de çok çabuk anlarız" ifadesini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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