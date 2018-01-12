"Trump, İran'a yaptırımları yeniden başlatmayacak"

12 Ocak 2018

ABD Başkanı Donald Trump'a yakın bir kaynak, Başkan'ın İran'a yönelik yaptırımlarını yeniden uygulamaya koymayacağını, İran'ın büyük devletlerle yaptığı nükleer anlaşmanın şimdilik devam edeceğini söyledi.

Trump'ın bu konuda bugün açıklaması beklenen karar hakkında bilgi sahibi olan kaynak, seçim öncesinde bu anlaşmayı sonlandırma sözü vermiş olan Başkan'ın, Kongre'den ve Avrupalı müttefiklerden anlaşmanın düzeltilmesi için bir mühlet vermelerini isteyeceğini belirtti.

Bazı düzeltmeler yapılmazsa,Trump anlaşmadan çıkma tehdidini yeniden gündeme getirebilir.

Trump'ın halen askıda olan yaptırımların devamını onaylaması ise, İran'ın nükleer programını kısıtlayan anlaşmanın fiilen sona ermesi anlamına gelecek. Kararın bugün açıklanması bekleniyor.

Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde onaylanan ve İran'ın nükleer silah edinmesini önlemeyi amaçlayan anlaşma, Tahran'ın nükleer programını kısması karşılığında bu ülkenin petrol ihracatına uygulanan yaptırımları askıya alıyor.

Trump anlaşmayı ABD için kötü bir anlaşma olarak nitelemişti. ABD'nin Avrupalı müttefikleri ise Trump'a anlaşmanın devamını sağlaması için yoğun baskı yapıyorlar.

AB'den ABD'ye rest: İran'la anlaşmanın arkasındayız

Kaynak: Reuters