Trump, Netanyahu'nun Kudüs açıklamasını yalanladı

18 Ocak 2018

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'deki ABD büyükelçiliğinin bir yıl içinde Kudüs'e taşınacağını yalanladı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, taşınma kararı büyük tartışmalara yol açan büyükelçiliğin bu yıl içinde Kudüs'e taşınacağını söylemişti.

Konuyla ilgili soru üzerine Trump, "Yıl sonuna kadar mı? Hayır. Farklı senaryolardan bahsediyoruz, tabii ki bunun geçici bir süre olacağını düşünüyorum" dedi.

Trump, aralık ayı başında ülkesinin on yıllardır izlediği Ortadoğu politikasına ters düşen bir karar alarak Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımış ve taşınma sürecini başlatacağını söylemişti.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ise geçen ay, büyükelçiliğin "üç yıldan önce taşınamayacağını ve bu sürenin bile oldukça iddialı olduğunu" belirtmişti.

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Kaynak: Reuters