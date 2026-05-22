Trump’a yakın isim Kevin Warsh Fed Başkanlığı görevine bugün başlıyor

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yeni başkanı Kevin Warsh, bugün Beyaz Saray’da gerçekleştirilecek törenle resmen görevine başlayacak.

ABD Başkanı Donald Trump’ın aday gösterdiği Warsh, daha önce yaptığı açıklamalarda faiz indirimlerine verdiği destekle dikkat çekmişti.

Trump-Powell gerilimi gündemdeydi

Trump, görev süresi sona eren eski Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik sert eleştirilerde bulunmuş, zaman zaman hakaret içeren ifadeler kullanmıştı. Trump yönetiminin ayrıca Powell üzerinde para politikası kararlarına ilişkin baskı oluşturduğu öne sürülen bir ceza soruşturması yürüttüğü ifade edildi.

Lisa Cook hakkında dava sürüyor

Öte yandan Beyaz Saray’ın, eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde Fed Yönetim Kurulu üyeliğine getirilen Lisa Cook’u mortgage dolandırıcılığı suçlamaları nedeniyle görevden uzaklaştırmak istediği belirtildi. Konuya ilişkin dava süreci ise ABD Yüksek Mahkemesi’nde devam ediyor.

Beyaz Saray’daki yemin dikkat çekti

Enflasyon ve istihdam hedefleri doğrultusunda bağımsız şekilde para politikası oluşturan Fed’in başkanının Beyaz Saray’da yemin edecek olması, Washington kulislerinde sıra dışı bir gelişme olarak yorumlandı.

Beyaz Saray’da yemin eden son Fed Başkanı, 1987 yılında Ronald Reagan döneminde göreve başlayan Alan Greenspan olmuştu.

Warsh ise Senato’daki onay sürecinde yaptığı konuşmada, başkanın “kuklası olmayacağını kesinlikle” söylemişti.