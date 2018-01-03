Trump'tan Filistin'e yardımları kesme tehdidi

03 Ocak 2018

ABD Başkanı Donald Trump, dün akşam Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ortadoğu barış sürecinde müzakere masasında olmaması durumunda Filistin yönetimine ekonomik yardımları kesebileceği sinyalini verdi.

ABD'nin her yıl Filistin yönetimine yüzlerce milyon dolarlık yardım yaptığını kaydeden Trump, "karşılığında herhangi bir takdir veya saygı görmediklerini" savundu.

Trump, "Onlar, uzun süredir vadesi geçmiş barış anlaşmasını İsrail ile müzakere etmek bile istemiyorlar. Müzakerenin en zor kısmı olan Kudüs kısmını tartışma dışı bıraktık; (aksi durumda) İsrail'in bunun için daha fazla bedel ödemesi gerekecekti. Halbuki artık barışı konuşmak istemeyen Filistinlilere neden gelecekte de bu büyük miktarlardaki ödemeleri yapmamız gereksin?" değerlendirmesini yaptı.

Haley'den "Yardım yapmayacağız" açıklaması

Öte yandan, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley de konuyla ilgili açıklamasında, "Filistinliler müzakere masasına geri dönmeyi kabul edinceye kadar (BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna-UNRWA) yardımları yapmayacağız" dedi.

Hamas: Siyasi şantaj

Hamas ise, Trump'ın Filistin yönetimine ekonomik yardımları kesebileceği tehdidini "siyasi şantaj" olarak değerlendirdi.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, yaptığı yazılı açıklamada, "Trump'ın, Filistin yönetimi ve UNRWA'ya (BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu) işgal güçleriyle müzakerelere dönene kadar yardımları keseceği tehdidi, ucuz bir siyasi şantajdır" ifadelerini kullandı.

Bu tehdidin, ABD'nin Filistin halkının hakları konusunda takındığı "holigan ve ahlak dışı" tavrın yansıması olduğunu vurgulayan Berhum, Washington yönetiminin söz konusu baskı politikalarının, "Filistin'de iç birlik ve bütünlüğü artırmanın gerekliliğini" ortaya koyduğunu kaydetti.

Hamas: ABD Filistin meselesinde arabulucu olamaz

Kaynak: AA