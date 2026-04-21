Trump’tan İran’a rest: Abluka anlaşma olmadan kalkmayacak

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik uygulanan deniz ablukasının süreceğini net ifadelerle duyurdu. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Anlaşma sağlanana kadar ablukayı kaldırmayacağız" diyerek Tahran yönetimine sert mesaj verdi.

Trump ayrıca İran’ın askeri kapasitesinin büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğini savunarak, savaşta üstünlük sağladıklarını iddia etti.

Hürmüz Boğazı yeniden kapatıldı

Bölgedeki tansiyonun yükselmesiyle birlikte İran, küresel enerji ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı. Tahran yönetimi, ABD’nin deniz ablukası sona ermeden boğazın açılmayacağını açıkladı.

Ateşkes bitiyor, görüşmeler belirsiz

Bu hafta sona ermesi beklenen ateşkes öncesinde tarafların yeniden masaya oturup oturmayacağı netlik kazanmadı. İran cephesi, tehdit altında müzakere etmeyeceklerini vurgularken sahada yeni hamleler yapılabileceği sinyalini verdi.

Öte yandan ABD tarafı, Başkan Yardımcısı JD Vance liderliğinde bir heyetin Pakistan’ın başkenti İslamabad’a gideceğini duyurdu. Ancak Trump, ateşkesin uzatılma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu belirtti.

Gözler çarşamba gününde

ABD basınında yer alan iddialara göre İran, arabulucular üzerinden görüşmelere açık olabileceğinin sinyalini verdi. Buna karşın Tahran yönetimi resmi olarak henüz yeni bir müzakere kararı alınmadığını duyurdu. Bölgede askeri gerilim sürerken, gözler ateşkesin sona ereceği çarşamba gününe çevrildi.