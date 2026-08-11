Tuna'da kritik eşik: Nükleer santralin kapanmasına 3 santimetre kaldı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Tuna Nehri'ndeki su seviyesinin kritik sınıra gerilemesi, Romanya'nın enerji sisteminde endişeleri artırdı. Çernavoda Nükleer Santrali'nin çalışan tek reaktörü, su seviyesindeki düşüşün devam etmesi halinde birkaç gün içinde devre dışı kalabilir.

Kritik sınıra 3 santimetre kaldı

Romanya Su Yönetimi Ulusal İdaresinin verilerine göre Tuna'nın Çernavoda'daki su seviyesi eksi 227 santimetreye kadar düşerken santralin çalışması için asgari seviyenin eksi 230 santimetre olması gerekiyor.

Tahminlere göre Tuna'daki su seviyesi 14 Ağustos'a kadar günde yaklaşık 2 santimetre düşmeye devam edecek. Düşüşün ardından yavaşlaması beklense de nehir seviyesinin 16 Ağustos'ta eksi 236 santimetreye kadar gerilemesi öngörülüyor.

Santrale yeterli su ulaşmasını sağlamak amacıyla olağanüstü yöntemlere de başvuruldu. Su akışını santralin kanalına yönlendirmek için Tuna'ya kaya yüklü mavnalar batırıldı. Bu müdahaleyle su seviyesi geçici olarak 4 santimetre yükselse de daha sonra 5 santimetre geriledi.

İkinci reaktör de durursa enerji açığı büyüyebilir

Çernavoda Nükleer Santrali'ndeki iki reaktörden biri halihazırda devre dışı. Bu nedenle 680 megavatlık üretim kapasitesi kullanılamıyor. Çalışan reaktörün de düşük su seviyesi nedeniyle durdurulması, yaz aylarında elektrik talebinin yüksek seyrettiği Romanya'da arz sıkıntısını büyütebilir.

Hükümet bu ihtimale karşı elektrik kesintilerini içeren bir mekanizmayı da devreye aldı. Üretimin talebi karşılamaması durumunda şebeke işletmecisi Transelectrica, 24 saat önceden bildirimde bulunarak bazı büyük sanayi tesislerinin elektriğini kesebilecek. Haneler, hastaneler ve kritik enerji altyapıları ise uygulamanın dışında tutulacak.