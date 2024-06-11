Türk devletleri arasındaki finans ağı büyüyor

Türk dünyasının finans uygulaması Turan, Türk devletlerinin ardından Avrupa’da yaşayan Türkleri de radarına aldı. Turan uygulaması üzerinden Almanya, Avusturya, Fransa, Hollanda ve Macaristan’daki tüm bankalara komisyonsuz para transferi başladı.

Avrupa ile Türk Devletleri arasında yüzde 100 dijital, güvenli para transferi koridorları inşa etmeyi hedefleyen uygulama niş hedef pazarına rağmen sadece 20 ayda 400.000’den fazla müşteriye ulaştı.

İlk uluslararası para transferi açılımını 2023 Ocak ayında Azerbaycan ile gerçekleştiren şirket, aynı yıl içinde Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve KKTC’ye para transferi özelliğini de kullanıcılarına sundu.

İHA'da yer alan habere göre, para transferi yapılabilen ülkeler listesine Avrupa'yı da ekleyen uygulama, Türkistan ve Avrupa arasında finansal köprü konumuna gelerek, Türklerin kıtalararası ortak finans uygulaması olma yolunda büyük bir adım attı.

Turan CEO’su Özgür Bayraktar, “21. yüzyılda Türk devletleri, stratejik konumları, zengin enerji kaynakları ve güçlü kültürel bağlarıyla önemli bir bölgesel bir güç olma potansiyeline ulaşacak. Bu potansiyelin gerçekleştirilebilmesi için bölgesel işbirliğinin artırılması büyük önem taşıyor. Ekonomik, finansal ve ticari alanda birliktelik sağlanmadan Türk birliğinin gerçekleşmesi mümkün değil. Bizim ana hedefimiz dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın her Türk’ün uygulamamıza ulaşarak sınırları aşan boyutta finansal işlem yapabilmesini sağlamak ve “İşte Birlik” vizyonunun tamamlayıcı unsuru olmak. Bu anlamda bugün Payporter ile birlikte hayata geçirdiğimiz Avrupa açılımımız bizim için çok stratejik bir önem taşıyor’’ dedi.