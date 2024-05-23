Türk piyasaları ‘rönesans anının’ eşiğinde

Citi analistleri, tarafından yayımlanan notta Türk lirası ve Türk tahvillerinin performansının genel olarak TCMB’nin beklentileri yeniden çıpalamasına, regülasyon önlemlerinin sona erdirilmesine yönelik net bir strateji olmasına ve dezenflasyon süreci ve cari denge için gerekecek inandırıcı bir mali konsolidasyona bağlı olduğu belirtildi.

Bloomberg HT’de yer alan habere göre Citi, TCMB’nin doğru politika patikasında olduğunu ve para politikasının piyasalar tarafında fiyatlanana göre daha uzun ve daha sıkı kalabileceğini belirtti.

Raporda “Türkiye varlıklarındaki büyük prim açıkça yerel cephede. Yurtiçi TÜFE’de daha iyi bir dengelenme anına yaklaştıkça Dolar/TL spotta daha fazla istikrar, forward piyasada ima edilen getirileri aşağı çekmeye hazırlanıyor” ifadeleri kullanıldı.

“Yukarı yönlü baskı yaratması muhtemel”

Türkiye’nin BB notlu öncüllerine yaklaştığı belirtilen raporda devlet tahvili spredleri için “Türkiye endeks seviyesinde BB notlu ortalamaya sadece 50 baz puan uzaklıkta” denildi ve “Artık tüm derecelendirme kuruluşlarının politika normalleşmesini ve temel iyileşmeleri yansıttığını görüyoruz. Yaklaşan not gözden geçirmelerinin bir miktar yukarı yönlü baskı yaratması muhtemeldir. Bununla birlikte, Türkiye’nin kredi notunun esas olarak kurumsal ve siyasi riskler tarafından kısıtlandığını düşünüyoruz” değerlendirmesi yapıldı.

Analistler Türk hisselerine yönelik değerlendirmelerinde ise bugüne kadarki güçlü sektör performansının hisse fiyatlarına yansıması sebebiyle bankalara karşı nötr olduklarını belirti.

Raporda, “Tüketim sektörüne karşı pozitifiz ama daha defansif pozisyonları tercih ediyoruz (Beğendiğimiz hisseler arasında BİM ve Coca-Cola İçecek var). Eğer Türkiye geleneksel ekonomi politikalarını sürdürürse burada yukarı yönlü değerleme potansiyeli mevcut” değerlendirmeleri yer aldı.