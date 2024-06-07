Türkiye ilk kez katıldı: Başvurular rekor kırdı

AB Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, AB’nin en yüksek bütçeli programlarından olan Interreg NEXT Akdeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı, Türkiye’nin yanı sıra AB üyeleri Fransa, Yunanistan, İtalya, Malta, Portekiz, İspanya, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin yanı sıra Cezayir, Mısır, İsrail, Filistin, Ürdün, Lübnan ve Tunus’un dahil olduğu 15 ülkenin katılımı ve AB'nin eş finansmanıyla hayata geçiriliyor.

Programa ilk kez katılan Türkiye, tüm kategoriler içinde en fazla proje başvurusu sıralamasında üçüncü oldu. Türkiye ayrıca talep edilen AB fonu miktarında 183,8 miyon avro ile ikinci, ana yararlanıcı olarak en çok başvuran ülkeler sıralamasında da ikinci sırada yer aldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, programa Türkiye'den yapılan başvuru sonuçlarına ilişkin şunları kaydetti:

"Akdeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı'na ülkemizden rekor başvuru olması aynı zamanda programa kurum ve kuruluşlarımızca gösterilen ilginin de bir göstergesi. Avrupa Birliğinin en yüksek bütçeli Sınır Ötesi İşbirliği programlarından olan ve ilk kez katıldığımız programda 1,5 milyar avro değerindeki 631 proje önerisinde Türkiye’den 463 kurum yer alıyor."

Başarılı sonuçlar için program alanında yer alanları tebrik eden Bozay, programın 2021-2027 dönemi kapsamında 2024, 2025, 2026 tarihlerinde çıkılacak yeni çağrılarda da benzer sonuçlar elde etmek için AB Başkanlığı olarak çalışmalara kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

Türkiye, çağrıya 183,8 milyon avro değerindeki 631 proje önerisi ile başvurdu. Türkiye bu rakamla 15 ülke arasında ikinci sırada yer alırken 218,3 milyon avro ile İtalya ilk sırayı aldı.

Program şartları dahilinde Türkiye'den 463 kurum ve kuruluş proje tekliflerini sundu. Ülkelere göre başvuran kurum sayısına göre Türkiye üçüncü sırada yer alırken 501 kurum ve kuruluş ile Yunanistan ikinci, 669 kurum ve kuruluş ile İtalya birinci oldu.

80 milyon avro değerindeki yeşil dönüşüm projelerine odaklanacak Akdeniz Programının ikinci çağrısı 2024’ün ikinci yarısında başvuruları almaya başlayacak.