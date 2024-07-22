Türkiye'den kalkan uçak 'yolcu rahatsızlanınca' acil iniş yaptı

İngiltere merkezli Jet2 firmasına ait yolcu uçağı, Muğla'nın Dalaman ilçesindeki Dalaman Havalimanı'ndan kalktı. İskoçya'nın Glasgow kentine gitmekte olan uçaktaki bir yolcu rahatsızlanınca Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Glasgow Live'ın haberine göre, rötarlı kalkan yolcu uçağında rahatsızlanan kişiye havada müdahale yapıldı ancak yeterli olmadı. Rahatsızlanan yolcu, acil inişin yapıldığı Budapeşte'de sağlık hizmeti almaya başladı ancak yolcunun durumu henüz bilinmiyor.

Jet2 firması sözcüsü, konuya ilişkin "Dalaman-Glasgow seferini yapan LS196 sefer sayılı uçuşun, tıbbi yardıma ihtiyaç duyan bir müşterimiz nedeniyle 16 Temmuz Salı günü Budapeşte'ye yönlendirildiğini teyit edebiliriz" ifadesinde bulundu.