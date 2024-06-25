UCM'den Şoygu ve Gerasimov hakkında tutuklama emri

Uluslararası Ceza Mahkemesi, eski Rusya Savunma Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov hakkında Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sırasında işledikleri iddia edilen suçlar nedeniyle tutuklama emri çıkardı.

Mahkeme tarafından yapılan basın açıklamasında, yargıçların "iki şüphelinin en az 10 Ekim 2022'den en az 9 Mart 2023'e kadar Ukrayna elektrik altyapısına karşı Rus silahlı kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen füze saldırılarından sorumlu olduklarına inanmak için makul gerekçeler" bulunduğunu tespit ettikleri belirtildi.

UCM, 17 Mart 2023'de Ukrayna'da işlenen suçlara ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Mariya Lvova-Belova hakkında savaş suçu gerekçesiyle tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarmıştı.