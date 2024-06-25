Wikileaks'in kurucusu julian Assange serbest bırakıldı... Suçlamaları kabul edecek...

İngiltere'nin Belmarsh Hapishanesi'nde 1901 gündür tutuklu bulunan Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın, yaptığı anlaşma sonucunda ABD kontrolündeki Kuzey Mariana Adaları'nın başkenti Saipan'da yargılanmak üzere Tayland'a uçtuğu belirtildi.

Londra Yüksek Mahkemesi, Afganistan ve Irak savaşlarına ilişkin gizli askeri belgelerini ifşa etmesi sebebiyle ABD'nin peşinde olduğu Assange hakkında "kefaletle serbest bırakılması" kararı verdi.

Wikileaks sosyal medya hesabı, "ABD casusluk yasasını ihlal etmekten suçlu olduğunu" kabul edecek olan Assange'ın, kefalet ile serbest kalarak Stansted Havaalanı'ndan uçağa bindiği görüntüleri paylaştı.

Julian Assange boards flight at London Stansted Airport at 5PM (BST) Monday June 24th. This is for everyone who worked for his freedom: thank you.#FreedJulianAssange pic.twitter.com/Pqp5pBAhSQ — WikiLeaks (@wikileaks) June 25, 2024

Daily Mail'de yer alan habere göre, 52 yaşındaki Assange, 26 Haziran Çarşamba günü mahkemeye çıkacak ancak 62 ay hapis cezası yerine 5 yıldır İngiltere'de hapiste bulunması karşılığında serbest bırakılacak.

Davaya ilişkin konuşan ABD'li yetkililer, Assange'ın dava sonuçlandıktan sonra Avustralya'ya dönmesini beklediklerini söylediler.

WikiLeaks, 28 Ekim 2010'da ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren 251 bin gizli belgeyi yayımlamıştı. Assange, Haziran 2012'de sığındığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinden 11 Nisan 2019'da çıkarılarak gözaltına alınmıştı. Ardından da "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanarak Londra'daki Belmarsh Hapishanesine konulmuştu.

"Kelimelerle ifade edemeyiz"

Gelişmelerin ardından konuşan Julian Assange'ın annesi Christine Assange, "Oğlumun çilesi nihayet sona erdiği için minnettarım. Julian'ın iyiliğini ön planda tutan görünmez kahramanlara çok teşekkür ediyorum" ifadesinde bulundu.

Assange'ın babası John Shipton ise, "Julian Avustralya'ya serbest bir biçimde dönecek. Bunu mümkün kılan tüm destekçilerine ve tabii ki Başbakan Anthony Albanese'ye teşekkürlerimi ve tebriklerimi sunuyorum" dedi.

Assange'ın sonunda serbest kaldığını doğrulayan eşi Stella Assange da sosyal medya üzerinden, yıllardır kendileri için seferber olan destekçilerine teşekkür etti ve "Bunun gerçekleşmesi için yıllardır emek veren sizlere şükranlarımızı kelimelerle ifade edemeyiz" dedi.

BBC'ye konuşan Stella Assange, Assange'ın ABD'nin anlaşmasını kabul etmesinin ardından "çok sevindiğini" söyledi. "Önceliğinin" kocasının "yeniden sağlığına kavuşması olduğunu belirten Stella, "beş yıldır korkunç bir durumdaydı" ifadesini kullandı.

Stella, kendisine "adım adım bilgi verdiğini" aktardı ve çiftin 5 ve 7 yaşlarındaki çocuklarının henüz gelişmelerden haberdar olmadığını söyledi.

Stella ayrıca, Londra'daki Yüksek Mahkeme'nin basın özgürlüğü kapsamındaki anayasal korumalarını değerlendirmeye başlamasının Julian için "dönüm noktası" olduğunu vurguladı.

Uzun bir hukuk mücadelesi verdi

Assange, bu süreçte Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edilmemek için uzun bir hukuk mücadelesi verdi. Avustralya Parlamentosu da Assange'ın ülkesine dönmesine yönelik çağrısını Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'ye iletmişti. ABD Başkanı Joe Biden, Nisan'da Avustralya'nın Assange'ın ülkesine dönmesi yönündeki talebini değerlendirdiklerini açıklamıştı.