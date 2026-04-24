Yakıt maliyetleri şirketleri zorluyor: ABD'de uçak biletlerine yüzde 20 zam

ABD'de hava yolu şirketleri savaşı nedeniyle yükselen yakıt maliyetlerinden olumsuz etkilendi. Çatışmalar sonrası ABD'de ortalama jet yakıt fiyatları savaş öncesine göre galon başına yaklaşık 2,5 dolardan 4,23 dolara yükseldi.

Bilet fiyatları yüzde 20 artacak

American Airlines, yıllık yakıt maliyetinin 4 milyar dolara yükselebileceğini, bu sebeple gece uçuşlarını azaltacağını ve bilet fiyatlarını yüzde 15 ila 20 arası oranda artıracağını duyurdu.

Delta Air Lines da yakıt maliyetlerinin son 3 aylık dönemde 2 milyar dolar artabileceğini ve ek harcamaları telafi etmek için "kapasiteleri önemli ölçüde azaltacağını" açıkladı.

Habere göre American ve Delta dahil ülkedeki tüm hava yolu şirketleri son haftalarda bagaj fiyatlarında 4 ila 10 dolar arası değişen miktarlarda zam uygulama kararı aldı.