"Yatırımcılar, petroldeki ralliye ikna olmadı"

12 Şubat 2018

Goldman Sachs'a göre petrol piyasası katılımcıları, fiyatlarda geçtiğimiz yılın ortasından bu yana yaşanan yüzde 50'lik artışa rağmen, bu rallinin sürdürülebilir olduğuna henüz ikna olmadı.

Goldman Sachs bugün yaptığı değerlendirmede, "Yatırımcılar, ABD'de petrol üreticilerinin disiplin altında tutulabileceği konusunda ikna olmuş değiller. Bu ortamda sağlıklı global talep artışı ve arzda görülen aksaklıklara ihtiyatlı yaklaşılıyor. Yatırımcılar metallere ve diğer madencilik faaiyetlerine daha çok odaklandı" ifadelerini kullandı.

Goldman Sachs, Brent petrol için 2018 yılı tahminini geçen yılın sonuna doğru 58 dolar/varilden 62 dolar/varile, Batı Teksas petrolü için beklentisini de 55 dolar/varilden 57,50 dolar/varile çıkarmıştı.

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