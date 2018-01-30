Yemen'de ayrılıkçılar, Aden'de karargahı ele geçirdi

30 Ocak 2018

Yemen'in Aden kentinde ayrılıkçı Güney Hareketi'nin kurduğu Siyasi Geçiş Konseyi'ne (SGK) bağlı milislerin, Cumhurbaşkanlığı koruma güçlerine ait karargahı ele geçirdiği bildirildi.

Askeri yetkililerden Abdullah eş-Şabi, SGK'ye bağlı milis güçlerin gece saatlerinde Aden'in Dar Sad bölgesinde yer alan Cumhurbaşkanlığı koruma güçlerine ait karargaha saldırı düzenlediğini belirtti.

Şabi, SGK'ye bağlı milislerin karargaha yoğun saldırı düzenlediğini ve silah deposunu havaya uçurduğunu aktardı.

Koruma güçlerine ait 4. Zırhlı Tugayın söz konusu milisler tarafından tamamen ele geçirildiğini belirten Şabi, hükümet güçleri adına bölgeye takviye birliklerin gönderildiğini ancak onların da SGK'nin safına katıldığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı: Bu bir darbe girişimidir

Yemen'in Aden kentindeki ayrılıkçı Güney Hareketi'nin kurduğu SGK'ye bağlı silahlı milisler ile hükümet güçleri arasında pazar gününden bu yana aralıklarla çatışmalar yaşanıyor.

Cumhurbaşkanlığından Aden'deki gelişmelere dair dün yapılan yazılı açıklamada, "Aden'de yaşanan darbe girişimidir, kabul edilemez. Kimlerin himayesinde olursa olsun hiçbir isyan çabasına karşı kayıtsız kalınmayacak" ifadeleri kullanılmıştı.

İntihar saldırısında 15 asker öldü

Öte yandan Yemen'in Şebve vilayetinde bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında 15 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, ülkenin güneyinde yer alan Şebve'de güvenlik kontrol noktasına terör örgütü El-Kaide tarafından düzenlendiği tahmin edilen intihar saldırısında Şebveniye Seçkinler Güçleri'nden çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.

Yemen'de 'ayrılıkçılar hükümet binasını ele geçirdi' iddiası

Kaynak: AA