Yunanistan'da tehlikeli sıcaklar: Tatilciler için acil seyahat uyarısı

Kapıda vize uygulaması ile Türkiye'den de çok sayıda turist çeken Yunanistan'da, tatilciler için aşırı sıcaklar nedeniyle acil seyahat uyarısı yapıldı.

Yerel yetkililer, kavurucu sıcak hava dalgalarının devam etmesi nedeniyle turistleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Sıcak hava dalgası sırasında sıcaklıkların 43 derecenin üzerine çıkması bekleniyor. Bu durum Yunanistan'da okulların kapanmasına ve bazı yerlerde asfaltın 70 derecenin üzerine çıkmasıyla Akropolis gibi turistik noktaların kapanmasına neden oldu.

Artan sıcaklıkların, Kuzey Afrika'dan sıcak hava getiren güney rüzgarlarından kaynaklandığı söylenirken, sıcak hava dalgasından en çok Ege Denizi'ni etkileyeceği ve orman yangını riskini artıracağı belirtildi.

Yunanistan'dan Katar'a giden bir uçakta bulunan yolcular, kalkış esnasında sıcak hava nedeniyle uçakta bayılmıştı. Uçaktaki görüntülerde, teknik bir arıza nedeniyle kliması çalışmayan uçakta mahsur kalan yolcuların nefes almakta zorlandığı görülmüştü.