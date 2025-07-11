LGS Sınavı, 973 yurt içi sınav merkezinde 3 bin 938 okulda 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde 13 okulda 37 salonda 15 Haziran'da gerçekleşti.

2025 LGS kılavuzunda yer alan bilgiye göre sonuçlar 11 Temmuz'da ilan edilecekti. Milli Eğitim Bakanlığı beklenen duyuruyu az önce geçti ve sonuçlar ilan edildi.

MEB'den yapılan açıklamada "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 15 Haziran'da yapılan merkezî sınavın sonuçları açıklandı. Öğrenciler, sınav sonuçlarını "meb.gov.tr" adresinden öğrenebilecek" denildi.

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LGS tercihleri ne zaman başlayacak?

Lise tercih işlemleri 14-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ise 4 Ağustos'ta duyurulacak.

Lise nakil işlemleri ne zaman başlayacak?

Nakil süreci ise 4-14 Ağustos tarihleri arasında iki aşamada yürütülecek.

2025 LGS (lise) taban puanları

2025 taban puanları henüz açıklanmış değil. Liselere yerleştirmeler sonrası başarı puanları belli olacak. 2024 taban puanları ise şöyle:

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