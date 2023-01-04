  1. Dünya Gazetesi
  2. Eğitim
  3. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı sonuçları açıklandı
Takip Et

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı sonuçları açıklandı

ÖSYM tarafından 4 Aralık 2022'de düzenlenen 2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı (2022-Arabuluculuk) sonuçları açıklandı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 4 Aralık 2022'de düzenlenen 2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı (2022-Arabuluculuk) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2022-Arabuluculuk Sınavı'nın değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.

Sınavlarda "nöbetçi nüfus müdürlüğü" dönemi

ÖSYM Haberleri

Sınavlarda "nöbetçi nüfus müdürlüğü" dönemi
Bu konularda ilginizi çekebilir
ÖSYM