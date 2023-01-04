Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı sonuçları açıklandı
ÖSYM tarafından 4 Aralık 2022'de düzenlenen 2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı (2022-Arabuluculuk) sonuçları açıklandı.
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 4 Aralık 2022'de düzenlenen 2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı (2022-Arabuluculuk) sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2022-Arabuluculuk Sınavı'nın değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.
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