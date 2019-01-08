BUTGEM Kids Kodlama eğitimleri başlıyor

08 Ocak 2019

BURSA (DÜNYA) - Kentin ticaret ve sanayi hayatının yanı sıra mesleki eğitime yönelik çalışmalarına da devam eden Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Mutfak Akademi ve MEGİP gibi mesleki eğitim projeleriyle Türkiye’ye model olmanın yanı sıra BUTGEM bünyesinde gerçekleştirdiği çalışmalarla da örnek olmaya devam ediyor. İş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli personel ihtiyacına cevap vermek adına her sene 3 bine yakın genci meslek edindirme ve geliştirme kurslarıyla meslek sahibi yapan BUTGEM, ülkenin geleceği olan çocuklar için de yeni eğitim programları tasarladı. Yaz döneminde düzenlediği kurslarla çocuklara ufuk açan BUTGEM, çocukların sömestr tatilini de verimli bir şekilde değerlendirmesi amacıyla ‘BUTGEM Robotik Kodlama Atölyesi’ni oluşturdu.

Kodlama ve robotik bilgisi aktarılacak

Eğitim programı ile çocukların zihinsel becerilerinin gelişmesi, günlük hayatta karşılaştıkları problemlere pratik çözümler bulmalarının yanı sıra üretim motivasyonunun artırılması hedefleniyor. Eğitim ile ayrıca öğrencilerin analitik düşünme yeteneklerinin güçlendirilmesi ve küçük yaşta mühendislik mesleğine karşı ilgi duymaları amaçlanıyor.

Eğitimler 21 Ocak’ta başlıyor

BUTGEM Robotik Kodlama Atölyesi’nde eğitimler 21 Ocak’ta başlıyor. 5 gün sürecek eğitimde öğrencilere 25 saat boyunca robotik ve kodlamaya giriş eğitimi verilecek. Eğitim içeriğinde ise algoritma tasarımı, uçak oyunu ile 2D oyun hazırlama, animasyon, çizgi izleyen robot yapımı gibi robotik kodlama odaklı farklı konular yer alıyor. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiye www.butgem.org.tr adresinden ulaşılabiliyor.