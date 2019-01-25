BUTGEM’de yeni dönem başlıyor

25 Ocak 2019

BURSA (DÜNYA) - Her sene 3 bine yakın genci meslek edindirme ve geliştirme kurslarıyla meslek sahibi yapan BUTGEM’in 2018-2019 yılı 3. eğitim dönemi başlıyor. Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde (DOSAB) hizmet veren BUTGEM’de yapılacak eğitimler için yaklaşık 500 kişilik kontenjan belirlendi. Merkezde otomotiv, elektrik-elektronik, metal, makine, tekstil, bilgisayar, muhasebe, endüstriyel ve otomasyon sektörüne yönelik 33 farklı eğitim programı gerçekleştirilecek. Bu eğitimlerin 13’ü meslek edindirme, 20’si de uzmanlaşmış meslek geliştirme eğitimlerinden oluşacak.

Uzman eğitmenler tarafından verilecek eğitimler için başvurular, 22 Şubat tarihinde sona eriyor. 18-35 yaş arası ve en az lise mezunu kişilerin katılabileceği, gündüz ve akşam saatlerinde ücretsiz olarak verilecek kurslara başvurular ise BUTGEM binasına şahsen gerçekleştirilecek.

Eğitimlerin büyük çoğunluğuna lise veya dengi okul mezunları başvurabilirken, dijital baskı operatörlüğü, dikiş makinası operatörlüğü, asansör bakım ve onarım yardımcısı, asansör bakımcısı geliştirme ve montajcısı uyum kursuna başvuru için ilkokul mezunu olmak yeterli. 22 Şubat Cuma günü başlayacak eğitimler hakkında detaylı bilgi www.butgem.org.tr adresinden alınabiliyor. Mezun olan kursiyerler ise Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikaya da sahip olacak.