DGS cevap anahtarı yayımlandı
DGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı 10 gün süre ile ÖSYM'nin internet sitesinde sınava giren adaylara açık olacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 21 Temmuz'da uygulanan meslek yüksekokulları ile açıköğretim önlisans programları mezunlarının lisans öğrenimine geçişleri amacıyla düzenlenen DGS temel soru kitapçığı erişime açıldı.
Adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilecek.
Kaynak: AA