Üniversite eğitimini 4 yıla tamamlamak isteyen 300 binden fazla ön lisans mezunu ve öğrenci, lisans programlarına geçiş için 20 Temmuz'da 2025 Dikey Geçiş Sınavı'nda (DGS) ter döktü.

DGS sınavının ardından şimdi adaylar, "2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ne zaman açıklanacak?" sorusuna cevap arıyor.

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 DGS sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) takvimine göre, 14 Ağustos 2025 Perşembe günü açıklanacak.

Adaylar, sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden öğrenebilecek.

Sınavda başarılı olan adaylar, ÖBP (Ön Lisans Başarı Puanı) ve yerleştirme puanları ile istedikleri lisans programları için tercih yapacak.