“Mesleki ve teknik eğitimde dönüşüm başlayacak”

07 Şubat 2019

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Milli Eğitim Bakanlığı ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) arasında “Mesleki Teknik Eğitimin Yaygınlaştırılması İşbirliği Protokolü” imzalandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un katıldığı imza töreninde Bursa iş dünyası da hazır bulundu. Törende konuşan Bakan Selçuk, “Mesleki ve teknik eğitim önemlidir, demekten vazgeçiyoruz. Önemli olmanın ötesinde icraat anlamında, uygulama anlamında bir dönemi şahlandırmak istiyoruz. Mesleki ve teknik eğitimin önümüzdeki günlerde, haftalarda, aylarda mantalite ve zihniyet olarak büyük bir dönüşüm içine gireceğini göreceğiz” dedi. Dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında mesleki ve teknik eğitim anlayışının da yeni bir paradigmayla farklı bir şekilde ele alınması gerektiğine dikkat çeken Bakan Ziya Selçuk, “Bu konu Türkiye’nin sadece eğitimiyle alakalı olmanın çok ötesinde ekonomisinin ve demokrasisinin gelişimi için de hayati derecede önem taşıyor” diye konuştu.

Mesleki ve teknik eğitimin sadece Bursa’da değil, tüm Türkiye’de ilerleyeceğini ifade eden Selçuk, “Önümüzdeki günlerde meslek okullarında okuyan çocuklarımız için çok farklı müjdelerimiz olduğunu göreceksiniz. Bursa ihracat açısından, gelenek, tarihsellik açısından ayrı ve özel bir yere sahip. Mesleki ve teknik eğitim yeni bir dönemi çok güçlü bir şekilde başlatacaksa Bursa’nın katkısı bu konuda çok büyük olacak. Dünyayla rekabet etmek için daha da güçlü bir altyapıya kavuşma zamanı. Bunu rahatlıkla yapabileceğimizi görüyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Eğitime 600 milyon liranın üzerinde yatırım

İmza töreninde söz alan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da mesleki ve teknik eğitimin önemine dikkat çekerek BTSO’nun bu alanda bugüne kadar 600 milyon liranın üzerinde yatırım yaptığını söyledi. Burkay, sanayiciler olarak Endüstri 4.0’ın bütün üretim alanlarına hakim olduğu bir dönemde mesleki eğitimin ne kadar önemli olduğunu yaşayarak test ettiklerini kaydetti.

Özel sektör ve SİAD’larla da protokol imzalandı

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı ile Bilişim Sektörü İş Adamları ve Profesyonelleri Derneği (BİSİAD), Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BOSİAD), Ermetal Otomotiv, Oyak Renault Otomobil Fabrikaları ve Peryön Güney Marmara, Uludağ Organize Sanayi Bölgesi, Rumelili Yönetici Sanayici ve İşadamları Derneği arasında da Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü imzalandı. Protokoller kapsamında; yeni teknolojilere dayalı atölye/laboratuvarlar kurulması/donatılması, kurumların ve üye işyerlerinin personel istihdamında protokol kapsamındaki okullardan mezun olan öğrencilere öncelik tanınması, alan öğrencilerine gerçek üretim ortamlarında beceri eğitimi ve staj imkanları sağlanması, alan öğretmenlerine hizmet içi ve işbaşı eğitimlerin verilmesi, okullara temrinlik malzeme desteğinin sağlanması, işletme gezileri, tanıtım faaliyetleri, mesleki eğitimler, yurt içi ve yurt dışı fuar ziyaretleri, kariyer günleri düzenlenmesi, öğrencilere burs verilmesi, işletmelerde çalışan personelin kalfalık/ustalık belgesi sahibi olmalarının sağlanması yer alıyor.

İmza töreninde Bakan Ziya Selçuk ve BTSO Başkanı İbrahim Burkay’ın yanı sıra Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa AK Parti Milletvekili Efkan Ala, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, BTSO Meclis Üyesi eğitimci Gıyasettin Bingöl ve iş dünyası da hazır bulundu.