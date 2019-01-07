MESYEB, 34 bin çalışanı belgelendirdi

07 Ocak 2019

BURSA (DÜNYA) - BTSO MESYEB Genel Müdürü Ramazan Karakök, mesleklerin uluslararası standardını güçlendirmek için 2014 yılından bu yana çalışmalar yürüten MESYEB’in 50’yi aşkın şehirde mesleki yeterlilik hizmeti veren merkez haline geldiğini vurguladı. Karakök, “Bursa iş dünyasının ihtiyaç ve beklentilerine göre mevcut 64 mesleğe ek olarak; tekstil, asansör ve inşaat sektörlerinde kapsam genişletme başvurumuz MYK ve TÜRKAK tarafından onaylandı. Şimdiye kadar 34 binden fazla çalışanın mesleki yeterlilik belgesinin verildiği merkezimiz, kalite ve nitelikten ödün vermeden hizmet çıtasını güçlendirmeye devam ediyor. Özellikle tekstil sektörünü yakından ilgilendiren 6 meslekte sınav ve belgelendirme yaparak, kapsam genişletme çalışmalarını tamamladık. Merkezimiz nitelikli iş gücünü ve iş güvenliğini uluslararası standartlara taşımak için çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

MESYEB ayrıca asansör bakım, onarım ve montajda Türkiye’nin en teknolojik tesisine de sahip. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TSE ve BTSO MESYEB ile ortak yürütülecek ‘Asansör Güvenlik Ekipmanları Test Merkezi Projesi’nin hayata geçirilmesi ile birlikte asansör ürünlerinin uluslararası standartlara uygun şekilde test edilebilmesi de hedefleniyor.