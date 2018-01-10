Öğretim üyelerinin ücretsiz izin hakkına Ar-Ge şartı getirildi

10 Ocak 2018

ANKARA (DÜNYA) - Yükseköğretim Kurulu, öğretim üyelerinin yurt içinde ve yurt dışındaki çalışmaları için 1 yıla kadar ücretli izin hakkını düzenleyen şartları yeniden belirledi.

İlgili yönetmelikte yapılan değişiklikle, devlet yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi kadrosunda fiilen 6 yıl çalışan öğretim üyelerine, yurt içinde veya yurt dışında Ar-Ge niteliğinde çalışma şartıyla 1 yıl süreyle ücretsiz izin verilmesi hükme bağlandı. Yönetmeliğin eski halinde Ar-Ge şartı bulunmuyordu. Ücretli izin hakkını kullanıp üniversiteye dönen öğretim üyeleri, tekrar 6 yıl çalışmak şartıyla ikinci defa ücretli izin kullanabilecek.

Yönetmeliğin eski halinde yurt dışından veya yurt içinden burs sağlanmış olması halinde iznin ücretli olması konusu, üniversite yönetim kurulu kararına bırakılıyordu. Yeni yönetmelikte bu şart da kaldırıldı.

Öte yandan yönetmelikte yapılan başka bir değişiklikle, kısmi statüde görev yapan profesör ve doçentlerin bilimsel araştırma yapmak üzere kontenjanla yurt dışı çalışmalarına katıldıklarında masraflarının karşılanmayacağını düzenleyen hüküm yönetmelikten çıkarıldı.

Araştırma görevlilerinin mecburi hizmet şartıyla yurt dışında görevlendirilmelerine ilişkin şartları düzenleyen fıkrada da değişiklik yapıldı. Yeni düzenlemede mecburi hizmet şartı kaldırıldı. Ancak 2 ile 5 yıl arasında değişen görevlendirme süresi 1 yıl ile sınırlandırıldı.