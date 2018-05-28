ÖSYM, 6 sınavın daha tüm sorularını erişime açtı

28 Mayıs 2018

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2017 yılı ve öncesine ait Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Dikey Geçiş Sınavı (DGS), Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nda (DUS) sorulan tüm sorular ve cevap anahtarları yayımlandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2017 yılı ve öncesine ait KPSS, ALES, YDS, DGS, TUS ve DUS'un tüm soruları "http://www.osym.gov.tr" adresinde yer alan "Geçmiş Yıllardaki Sorular" sekmesinden erişime açıldı.

Geçen hafta merkezin internet sitesinden 1998-2017 yıllarında üniversiteye giriş sınavlarında yöneltilen tüm sorular ve cevap anahtarları yayımlanmıştı.

Kaynak: AA