TUS ve STS Tıp Doktorluğu giriş belgeleri erişime açıldı
2018 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2'nci dönem ile 2018 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı 2'nci dönem giriş belgeleri erişime açıldı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılacak, 2018-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2'nci dönem ile 2018-Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (STS Tıp Doktorluğu) 2'nci dönem giriş belgeleri, adayların erişimine açıldı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 12 Ağustos Pazar günü yapılacak sınavlara başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesini, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilecek.
Kaynak: AA