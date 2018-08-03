YKS adaylarının cevap kağıtları erişime açıldı

03 Ağustos 2018

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 30 Haziran ve 1 Temmuz'da gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2018-YKS) giren adayların cevap kağıtları erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 30 Haziran'da yapılan 2018-YKS birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 1 Temmuz'daki 2018-YKS ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) sınavına giren adayların cevap kağıtlarının görüntüleri ve cevap kağıtlarına yaptıkları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları, sınav soruları ve soruların doğru cevapları, "https://ais.osym.gov.tr" adresinden erişime açıldı.

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra, sınavda kullandıkları cevap kağıdının görüntüsünü, yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebilecek.

Adaylar ayrıca, cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin verdiği cevabı da inceleyebilecek.

Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenecek. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile ham puanları da gösterilecek.

Görüntülenen sayfa, belge niteliği taşımayacak.

Kaynak: AA