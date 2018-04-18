YÖK, YKS tarihini değiştirdi

18 Nisan 2018

Erken seçim tarihi 24 Haziran olarak belirlendi.

Seçim tarihi Yüksek Öğretim Kurulu'nun (YÖK) gerçekleştireceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile aynı güne denk geliyordu.

YÖK konu ile ilgili yaptığı açıklamada sınavların 1 hafta ertelendiğini duyurdu. Öğrenciler sınava 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde girecek.

Üniversiteye girişte ilk kez uygulanacak ve 23-24 Haziran'da yapılacak 2018 YKS 2 milyonu aşkın öğrenci başvurdu. Pazar günü yapılacak Alan Yeterlilik Testlerine 2 milyon 19 bin 664 aday (AYT) ve Yabancı Dil Testi'ne (YDT) 131 bin 448 aday başvurdu.