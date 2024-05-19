1 bardak su yaklaşık 1 lira

19 litrelik damacanadan ortalama 95 bardak su elde edildiği hesaplandığında 1 bardak suyun fiyatı ise neredeyse 1 TL’ye çıktı. Halk arasında yaygın olarak kullanılan bir başka markaya bakıldığında ise fiyatlar 99.90 TL’ye ulaştı. 2023 Mayıs’ta 74 TL olan bir markanın damacanası ise yüzde 29’luk zamla bir yılda 96 TL’ye ulaştı. Sektördeki fiyat aralığı ise genel olarak 85 TL ile 100 TL arasında değişiyor.

Sözcü’de yer alan habere göre aylık ortalama 5 damacana suyun tüketilmesi durumunda bir ailenin sadece içme suyu gideri 500 TL’ye dayandı. Cam ambalajla satılan markaya ait 19 litrelik bir damacana suyun fiyatı 2022 sonunda 39.5 TL iken 2023’ün başında ise yüzde 8.8’lik zam ile 43 TL’ye çıktı. Yıl içinde 48.5 TL’ye çıkan aynı markanın ürünü yıl sonuna gelindiğinde ise 77 TL’yi buldu. Geçen yıl mayıs ayında 48.5 TL’den satılan 19 litrelik damacana su fiyatı 2024 Mayıs ayında yüzde 95.8’lik zam ile 95 TL’ye çıktı.