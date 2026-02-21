100 yıllık sandviç devi çöküşte! Tek şubeyle yoluna devam edecek

Küresel fast-food sektöründe maliyet krizi derinleşirken, Subway’in köklü rakiplerinden biri daha ağır darbe aldı. 1926’da kurulan ve nesiller boyunca hizmet veren Genova Delicatessen, kira sorunları ve ekonomik baskılar nedeniyle birçok şubesini kapatmak zorunda kaldı. Bir zamanların güçlü sandviç markası artık yalnızca tek lokasyonla ayakta kalmaya çalışıyor.

Sandviç sektöründe ekonomik kriz büyüyor

Son bir yılda fast-food sandviç sektörü ciddi ekonomik zorluklarla karşı karşıya kaldı. Artan enflasyon, yükselen işçilik maliyetleri ve ithalat tarifeleri restoranların operasyonel giderlerini önemli ölçüde artırdı.

Küresel sektör analizleri ve pazar raporları hazırlayan uluslararası araştırma şirketi IBISWorld’e göre özellikle ithal peynir, zeytinyağı, deniz ürünleri ve alüminyum içecek kutuları gibi temel ürünlerin maliyeti 2025 yılında uygulanan yeni tarifeler nedeniyle ciddi şekilde yükseldi.

ABD Ulusal Restoran Birliği verilerine göre toptan gıda maliyetleri yıllık bazda yüzde 5 arttı. Restoranlar bu maliyet artışını dengelemek için ya fiyatları yükseltti ya da porsiyonları küçülttü.

100 yıllık Genova Delicatessen şubelerini kapattı

Kuzey Kaliforniya’nın en popüler sandviç zincirlerinden biri olan Genova Delicatessen, Walnut Creek’teki iki şubesini kapattıktan sonra yalnızca tek lokasyonla faaliyet göstermeye devam ediyor.

Önemli bir detay ise şirketin iflas başvurusu yapmamış olması. Kapanışların temel nedeni olarak kira sözleşmeleri ve ekonomik baskılar gösteriliyor.

1926’dan beri faaliyet gösteriyordu

Genova Delicatessen, 1926 yılında Kaliforniya’da kuruldu ve onlarca yıl boyunca bölgenin en bilinen sandviç markalarından biri oldu.

Zincirin Walnut Creek’teki şubesi tam 58 yıl boyunca faaliyet gösterdi. Oakland’daki orijinal lokasyon ise 2016 yılında kapatılmıştı.

Şirket yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bu karar, yıllardır artan ekonomik zorluklarla mücadele ettikten sonra alınmış duygusal bir karardır. Nesiller boyunca bize destek olan müşterilerimize ve bu topluluğun parçası olmamıza izin verdikleri için minnettarız.”

Şirket sahibi John DeVincenzi, kapanışın arkasındaki ana nedenlerden birinin kira sözleşmesi olduğunu doğruladı.