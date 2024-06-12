12 HAZİRAN AKARYAKIT FİYATLARI: Motorine zam geliyor... Benzin ve otogaza zam ya da indirim var mı?
Petrol fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün alacağı para politikası kararları ve ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde arttı. Brent petrol fiyatlarında dalgalanma benzin ve motorine zam ya da indirim olarak yansıyor. Motorinin litre fiyatına 1 lira 34 kuruş zam bekleniyor. Peki, benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç TL oldu? Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?
Petrol fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın fazi kararı ve ABD'den gelecek enflasyon verileri öncesinde yükselişte. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatları da takip ediliyor.
Motorin grubunda gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 34 kuruş zam bekleniyor. Benzin ve otogaz (LPG) fiyatlarında bir değişiklik beklenmiyor. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 40,62 TL'ye, Ankara'da 41,60 TL'ye, İzmir'de 41,99 TL'ye yükselecek.
Benzin grubunda 1 lira 25 kuruş, motorin grubunda ise 1 lira 21 kuruş indirim gelmişti.
Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin fiyatı: 40,21 TL
Motorin litre fiyatı: 39,26 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin fiyatı: 40,11 TL
Motorin litre fiyatı: 39,16 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 41,20 TL
Motorin litre fiyatı: 40,24 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 41,47 TL
Motorin litre fiyatı: 40,59 TL
Antalya
Benzin litre fiyatı: 41,94 TL
Motorin litre fiyatı: 41,08 TL