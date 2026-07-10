12 milyar dolarlık halka arz öncesi dikkat çeken detay: Milyonlarca dolarlık ödeme yapıldı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

ABD'nin önde gelen sandviç zincirlerinden Jersey Mike's, yaklaşık 12 milyar dolar değerlemeyle halka arz (IPO) başvurusu yaptı. Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'na eşdeğer ABD düzenleyicisine sunduğu izahname, kurucu Peter Cancro ve ailesine yapılan yüksek tutarlı ödemeler nedeniyle gündem oldu.

Başvuru dosyasına göre Cancro'nun üvey oğlu Phillip Sivolobov, 2023-2025 döneminde şirketten 50,5 milyon dolar gelir elde etti. Kurucunun kardeşi John Cancro aynı dönemde yaklaşık 21 milyon dolar, eniştesi Daniel Powers ise 2024-2025 mali yıllarında 31 milyon doların üzerinde ödeme aldı. Belgelerde, aile üyelerinin şirket bünyesinde çeşitli görevlerde çalıştığı belirtildi.

41 milyon dolarlık jet detayı

Halka arz belgelerinde öne çıkan bir diğer ayrıntı ise özel uçak oldu. Blackstone'un 2024 yılında şirkette çoğunluk hissesi almasının ardından, değeri 41 milyon dolar olan bir uçağın Peter Cancro'nun kontrolündeki bir şirkete devredildiği açıklandı.

Şirket ayrıca Cancro'nun iş seyahatlerinde kullandığı hava ulaşımı giderleri için aylık 166 bin 666 dolar ödeme yaptı. Bu kapsamda 2025 yılında hava ulaşımı harcamalarının yaklaşık 2 milyon dolara ulaştığı bildirildi.

Uluslararası büyüme planı

Dosyada yer alan bilgilere göre Peter Cancro, İngiltere ve İrlanda'da açılması planlanan 300 Jersey Mike's restoranının ana franchise haklarını da kontrol ediyor. Bu detay, şirketin uluslararası büyüme hedeflerinin önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Gelir ve kârını artırdı

Kuzey Amerika'da yaklaşık 3 bin 300 şubesi bulunan Jersey Mike's, Subway'in ardından ABD'nin en büyük ikinci sandviç zinciri konumunda yer alıyor.

Şirket, halka arz başvurusunda 2020-2025 döneminde aynı mağaza satışlarının kümülatif olarak yüzde 50 arttığını açıkladı. Jersey Mike's, geçen yıl 724 milyon dolar gelir üzerinden 55 milyon dolar net kâr elde ederken, bir önceki yıl 653 milyon dolar gelir ve 5 milyon dolar net kâr açıklamıştı.

Şirket hisselerinin New York Borsası'nda "JMKE" koduyla işlem görmesi planlanıyor. Kurucu Peter Cancro ise yatırımcılara hitaben kaleme aldığı mektupta, yeni CEO Charlie Morrison ve Blackstone ortaklığıyla markanın hem ABD'de hem de uluslararası pazarlarda büyümesini sürdürmeyi hedeflediklerini ifade etti.