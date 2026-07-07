19 kat kâr etti, yatırımcı yine de satışa koştu

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Dünyanın en büyük bellek çipi üreticilerinden Samsung Electronics, 2026'nın ikinci çeyreğine ilişkin öncü finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, nisan-haziran döneminde faaliyet kârının 89,4 trilyon wona yükseldiğini tahmin ederken, bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 19 katlık artış anlamına geliyor. Açıklanan sonuçlar piyasa beklentisinin de üzerinde gerçekleşti.

Samsung aynı dönemde gelirlerinin ise yıllık bazda yüzde 129 artışla 171 trilyon wona ulaşmasını beklediğini bildirdi.

Rekor bilançoya rağmen hisseler düştü

Beklentilerin üzerinde gelen kâra rağmen yatırımcıların ilk tepkisi satış yönünde oldu. Samsung hisseleri gün içinde yüzde 7,9'a kadar gerilerken, rakibi SK Hynix'te de yüzde 7'yi aşan düşüş görüldü. Satış baskısı Güney Kore borsasının genelinde etkili olurken, KOSPI endeksi de sert değer kaybetti.

Piyasa uzmanları, güçlü bilançonun büyük ölçüde fiyatlandığını ve yatırımcıların daha yüksek kâr rakamları beklediğini belirtiyor. Özellikle yapay zekâ veri merkezlerine yönelik yatırımların önümüzdeki dönemde yavaşlayabileceği ihtimali hisseler üzerindeki baskının temel nedeni olarak gösteriliyor.

Yapay zekâ bellek çiplerine talebi artırıyor

İkinci çeyrekte yapay zekâ yatırımlarındaki büyüme yalnızca yüksek bant genişlikli bellek (HBM) ürünlerini değil, geleneksel DRAM ve NAND belleklerini de destekledi. Artan talep nedeniyle bellek fiyatları yükselmeye devam ederken, Samsung'un kârlılığı da önemli ölçüde güçlendi.

Analistler, yarı iletken çalışanlarına ayrılan yüksek prim karşılıklarına rağmen elde edilen güçlü sonuçların dikkat çekici olduğunu, söz konusu giderler olmasaydı faaliyet kârının 100 trilyon won seviyesini aşabileceğini değerlendiriyor.

En büyük risk yapay zekâ yatırımlarının yavaşlaması

Sektör temsilcilerine göre önümüzdeki dönemde en önemli risk, yapay zekâ altyapı yatırımlarında yaşanabilecek olası yavaşlama olacak. ABD'de veri merkezi projelerinde iş gücü sıkıntısı, enerji arzı sorunları veya yerel itirazlar nedeniyle yaşanabilecek gecikmelerin çip talebini olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.

Buna karşın bazı analistler, yapay zekâ kaynaklı bellek talebinin artık daha kalıcı bir yapıya dönüştüğünü savunuyor. Yeni üretim tesislerinin devreye alınmasının yıllar sürmesi nedeniyle arzın talebe yetişememesi, bellek fiyatlarının uzun süre yüksek kalmasını sağlayabilir.

Samsung, ikinci çeyreğe ilişkin detaylı finansal sonuçlarını ve iş kollarının performansını 30 Temmuz'da açıklayacak. Şirket ayrıca geçtiğimiz hafta Güney Kore'de 2040 yılına kadar 2.100 trilyon wonluk yatırım planını duyurmuş, ancak yatırım miktarının piyasa koşullarına göre şekillendirileceğini belirtmişti.