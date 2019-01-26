2018'de 3 milyar liralık kaçak mal yakalandı

26 Ocak 2019

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, 2018 yılı kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerinin sonuçlarına ilişkin bilgi verdi.

Pekcan, "Teknik ve idari kapasitemize, altyapımıza ve insan kaynağımıza yaptığımız yatırımlar ve her alanda yürütülen etkin mücadelemizin sonucunda başta uyuşturucu, sigara ve akaryakıt olmak üzere birçok eşya türünde, kaçakçılığın önlenmesi noktasında çok önemli mesafe elde edilmiştir. Gümrük Muhafaza ekiplerimizce kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen başarılı operasyonlar sonucunda, 2018 yılında 5 bin 664 olayda toplam 3 milyar 34 milyon liralık kaçakçılık olayı ortaya çıkarılmıştır. Ele geçirilen kaçak eşya değerinde bir önceki yıla göre yüzde 20'lik artış kaydedilmiştir" ifadelerini kullandı.

Bakan Pekcan, 2016'da 3 ton 426 kilogram olan uyuşturucu madde yakalamasının, 2017'de yüzde 670 artarak 26 ton 381 kilograma yükseldiğini, geçen yıl sonu itibarıyla ise bu rakamın 46 ton 341 kilograma ulaştığını bildirdi.

Sınır kapılarının yanı sıra ülke genelinde diğer kolluk birimleriyle yürütülen koordineli çalışmalar sonucunda, 2014'te yüzde 21 seviyelerine kadar çıkan kaçak sigara oranının, 2018 yılı Haziran sonu itibarıyla yüzde 5,8 seviyesine gerilediğini belirten Pekcan, gelinen noktada ise ülkedeki kaçak sigara oranının, yüzde 15 olan AB ortalaması ve yüzde 10 olan dünya ortalamasının altına indiğine dikkati çekti.

Pekcan, kaçak sigara oranlarındaki bu hızlı düşüşün, sigaradan elde edilen vergi gelirinde yaklaşık 4 milyar liralık artış sağladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"2016'da 113 milyon lira olan kaçak sigara yakalama değeri, 2017'de 123 milyon liraya yükselmiştir. 2018'de ise bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 15 artışla 141 milyon lira değerine yükselmiş ve 15,7 milyon paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Özel Ekibinin yürüttüğü kararlı çalışmalar sonucunda da akaryakıt kaçakçılığına büyük darbe vurulmuştur. 2018'de 3 milyar 588 milyon lira tutarında vergi, ceza ve usulsüzlük ortaya çıkartılmış ve 775 milyon 106 bin lira kesinleşen vergi ve ceza uygulanmıştır. Yapılan denetimler sonucunda 11 bin 500 ton kaçak akaryakıta el konulmuştur."

Pekcan, ticari eşya kaçakçılığıyla mücadele kapsamında ise 2018'de ülkeye kaçak yollardan getirilmeye çalışılan toplam 134 milyon lira değerinde elektronik eşya, 148 milyon lira değerinde gıda maddesi, 162 milyon lira değerinde makine ve aksamı yakalaması gerçekleştirildiğini bildirdi.

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Kaynak: AA