2023’te ilk durak Tayland

Türk ihracatçısı, Avrupa pazarında yaşanan daralmayı yeni ve alternatif pazarlarla aşmak için harekete geçti. Hedef ülke belirleme çalışmaları başlatan ihracatçılar, 2023 yılında her ay bir pazarı ziyaret edecek. Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) organizasyonu şubat ayında Tayland’a yönelik tüm sektörleri kapsayan ‘genel nitelikli’ bir ticaret heyeti düzenlenecek.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı (TİM) Mehmet Gültepe, 2023 ve sonrası için ihracatçı birliklerinin her ay ticaret heyeti düzenleyeceğini açıkladı. Gültepe, “İhracatçılar olarak kısa vadede 300 milyar dolar, orta vadede 500 milyar dolar hedefi için kolları sıvadık. 2023 ve sonrası için 1 ay yakın pazar, 1 ay uzak pazar şeklinde ticari heyetler düzenleyeceğiz. 500 milyar dolar hedefine ulaşmak için her yıl yüzde 10 büyümemiz lazım. Bunun için her ay birliklerimiz ticaret heyeti oluşturacak” dedi. Heyetlerin hem mevcut pazarlara hem de yeni pazarlara düzenleneceğini aktaran Gültepe, şunları söyledi: “İhracatımızın yarısından fazlasını gerçekleştirdiğimiz, ülkemizin en büyük ticaret ortağı olan Avrupa ülkelerinde yaşanmakta olan ve her geçen gün derinleşme emareleri gösteren gelişmeler, alternatif pazarlar bulunması ihtiyacını ortaya koydu. Ülkemiz ihracatını önemli ölçüde etkileyecek bu gelişmeler ışığında ihracatta ilave desteklerin yeni gelişmelere göre daha geniş ve çeşitli bir ülke grubuna sunulması bakış açısı temelinde hedef ülke belirleme çalışmaları başlattık. Bu çerçevede, 2023 yılında da büyümeye devam eden ve dış ticaret hacimlerinde önemli gerileme görülmeyen ülkeler hakkında makroekonomik göstergeler incelenmek suretiyle büyüme-pay matrisi (BCG), pazar çeşitlendirmesi ve enerji ihracatçısı ülkeler analizleri gerçekleştirdik.”

Tayland, Asya Pasifik’te önemli bir pazar

Farklı ülkelere yönelik ticaretin geliştirilmesi amacıyla ‘Uzak Ülkeler Stratejisi’nin hayata geçirildiğini aktaran TİM Başkanı Mustafa Gültepe, “Ülkemizin ekonomik ve ticari potansiyelinin tüm yönleriyle küresel plana taşınmasını hedefleyen Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında, TİM ve İhracatçı Birliklerimiz belirlenen 18 uzak ülkeden 4’üne 2022’de ticaret heyeti düzenledi. Geri kalan 14 ülkeye ise 2023’ün ilk 3 ayında tamamlanmak üzere ticaret heyetleri düzenlenmesini planlıyoruz. Böylece Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamındaki ülkelerin tamamına temas etmiş olacağız” dedi. Bu kapsamda, TİM ve OAİB tarafından 19-22 Şubat 2023 tarihlerinde Tayland’ın başkenti Bangkok’a yönelik tüm sektörlerin katılımına açık genel nitelikli bir ticaret heyeti düzenleneceğini açıklayan Gültepe, ticaret heyetinde kimyevi hammaddeler, tıbbi ilaçlar, makineler, elektrik–elektronik, gıda ve gıda takviyeleri, hububat, su ürünleri, tekstil, mücevher, çelik ve demir ürünlerinin öne çıkan sektörler olduğunu belirtti.

Tayland, 522 milyar dolar GSYH, 70 milyon nüfus, 7 bin 450 dolar kişi başı gelir, 269 milyar dolar ithalat ile Asya Pasifik bölgesinin önemli ülkeleri arasında yer alıyor. Tayland ile dış ticaret hacmimiz 1,6 milyar dolar seviyesinde. İhracatımız 300 milyon dolar düzeyinde seyrediyor. Gültepe, “Şubat ayında düzenleyeceğimiz ticaret heyetiyle hem ihracatımızı hem de ticaret hacmimizi dengeli olarak yükseltmeyi amaçlıyoruz” dedi.

2023’te hedef ülkeler

ABD, Avustralya, Brezilya, Çin, Güney Kore, Endonezya, Filipinler, Japonya, Kanada, Hindistan, Malezya, Tayland, Vietnam, Güney Afrika Cumhuriyeti, Nijerya, Meksika, Şili, Pakistan, Rusya Federasyonu, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Romanya, Azerbaycan, Özbekistan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas, Katar, Etiyopya, Irak, İsrail, Kuveyt, Libya, Mısır, Venezuela, Peru, Ekvador, Paraguay, Arjantin, Kolombiya, Angola, Fildişi Sahili, Gana, Mozambik, Senegal, Tanzanya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kenya ve Sudan.

Nurdoğan Arslan ERGÜN