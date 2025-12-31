2026 pasaport ve yurt dışı harcı fiyatları: Yeni pasaport fiyatları ne kadar? Yurt dışı çıkış harcı kaç lira oldu?

2026 yılında geçerli olacak pasaport ve yurt dışı çıkış harcı ücretleri netleşti.

Yeni yılda uygulanacak vergi ve harçların yeniden değerleme oranına göre yüzde 25,49 oranında artması beklenirken bu oranlar Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 18,95 zamlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından pasaport harç bedelleri belli oldu.

Pasaport harcı ne kadar oldu?

2026 yılında geçerli olacak pasaport harç bedelleri; 6 aya kadar olan pasaportlarda 2 bin 359 TL’den 2 bin 806 TL’ye yükseldi.

1 yıllık pasaportlarda ise tutar 3 bin 448 TL’den 4 bin 101 TL’ye, 2 yıllık pasaportlarda 5 bin 631 TL’den 6 bin 698 TL’ye, 3 yıllık pasaportlarda 8 bin TL’den 9 bin 516 TL’ye çıkarıldı.

3 yıldan uzun süreli pasaportlarda ise harç tutarı 11 bin 274 TL’den 13 bin 410 TL’ye yükseldi.

Pasaport alabilmek için ödenen harca ek olarak defter bedeli de ödenmesi gerekiyor. 2026 için defter bedeli yüzde 19 zamla 1.351 TL olarak belirlendi.

Yurt dışı çıkış harcı 2026'da ne kadar olacak?

Ayrıca yurt dışına çıkacak herkesin çıkan zorunlu ödemelerden biri yurt dışı çıkış harç puluna da zam geldi.

Yurt dışı çıkış harçpulu 1 Ocak 2026'dan itibaren 1000 liradan 1.190 TL'ye yükselecek.